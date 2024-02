Fiorella Mannoia e la bufala della bestemmia nella prima serata del Festival di Sanremo 2024. Sui social, in particolare su X, rimbalza una clip con qualche secondo dell'esibizione della cantante all'Ariston nella serata del 6 febbraio. I versi del brano 'Mariposa' recitano "E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto", ma un post diffonde la fake news relativa ad una bestemmia inserita nel testo e la bufala corre. Il post viene visualizzato oltre 300mila volte, senza considerare gli 'spin-off' che ripropongono lo stesso contenuto.

NO VABBÈ perché ieri non me ne so accorto, me sto sentì malissimo pic.twitter.com/LofrK63hzL