"Prendete Fedez e richiamate Fazio dal Nove: fate firmare una liberatoria dalla Warner, costa due lire…". Sono i suggerimenti di Fiorello alla Rai per il Festival di Sanremo 2025, nel corso della conferenza-show per la presentazione della prossima edizione di 'Viva Rai 2!' dagli studi di Rai Radio in via Asiago. "Poi - aggiunge Fiorello - ci sono le risorse interne della Rai, da Antonella Clerici a Carlo Conti… Dobbiamo pensare al futuro, oramai Sanremo 2024 è già fatto, Amadeus dopo il quinto Sanremo non ci sarà più e neanche io… e bisogna fare il Festival del 2025".

Il tema 'Sanremo 2025', tra battute e scherzi, aleggia da giorni. Tutto è iniziato con lo scherzo che Fiorello ha organizzato qualche giorno fa, coinvolgendo in trasmissione una persona che parla in maniera identica a Fedez. Il 'clone vocale' del rapper, al telefono, ha accolto con entusiasmo l'ipotesi di condurre il Festival del 2025. E' nato un cortocircuito che ha costretto Fedez a precisare la sua totale estraneità alla "burla" di Fiorello. Ieri, a Che tempo che fa, secondo round. Fabio Fazio, con Fedez ospite in studio, ha proposto ufficialmente il ticket: Fedez direttore artistico e Fiorello conduttore. A stretto giro, la risposta dello showman via WhatsApp: "Grazie Fabio, ma quanto ti diverti sapendo della mia ansia?".

Oggi, archiviato il (finto) caso Sanremo 2025, Fiorello ironizza su TeleMeloni. "La Rai, come la mamma, si ama: chiunque stia al governo, si ama", afferma. Quanto alla via da dove andrà in onda la trasmissione al Foro Italico, dopo le proteste dei residenti di via Asiago lo scorso anno, dice: "Lì c'è un bar aperto h24 è una umanità variegata: arriva chi sta per andare al lavoro e chi ha appena finito di fare una rapina", annuncia sorridendo. "In questo programma ho anche un pubblico eterogeneo, bambini e anziani, laureati e non… Sembra di essere tornato al ‘Karaoke’. Sicuramente, fra tutte le cose fatte, ‘Viva Rai 2 !’ sta sul podio".