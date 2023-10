La Nazionale, mentre il calcio italiano è alle prese col caso scommesse, si spostada Coverciano a Saint Vincent. Torna Fiorello e, nella prima rassegna stampa di 'Aspettando Viva Rai2', ironizza sullo scandalo del calcioscommesse. "Fagioli è stato il paziente zero, come lo chiamo io. Ha raccontato tutto, è partito proprio dall'inizio 'io giocavo a tombola'... dice 'Sapevo di sbagliare ma così fan tutti'... Prepariamoci perché gioca l'Italia e qui è capace che dobbiamo andare noi, anche perché il ritiro è stato spostato da Coverciano a Saint-Vincent ", dice lo showman riferendosi in particolare a Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus e primo giocatore coinvolto nella vicenda. Fiorello, dai suoi canali social e su RaiPlay, parla dal bar di Vigna Stelluti, dove si prepara ritorno in diretta su Rai2 dal 6 novembre alle 7. "Gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane qui, solo per romperci i cogl...", scherza dalla veranda del bar, che lo ospiterà in attesa che venga ultimata la costruzione del nuovo Glass al Foro Italico. Ma a via Asiago Fiorello tornerà, perché 'Viva Rai2' quest'anno andrà in onda anche alle 14 su Rai Radio2.