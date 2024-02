"Andate a dormire, è tardi". E' la mamma di Fiorello a rimproverare il figlio, in onda a notte fonda con l'ultima puntata di 'VivaRai2!... VivaSanremo!'. Lo showman, che stasera conduce l'ultima serata del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus, riceve la chiamata della mamma. "Andate a dormire, è tardi!", dice la signora Rosaria scatenando le risate del figlio. "Io non mi posso addormentare" finché la trasmissione non finisce. "Domani hai una giornata....", aggiunge.

Prima del messaggio materno, Fiorello analizza il quadro sanremese. "Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami 'Fratelli di Palco', 'Movimento 5 Scalette' o 'SanremoViva'", dice ironizzando sugli ascolti.

"Mi piace esserci all'ultima serata del Festival - prosegue Fiorello -. Assisterò all'annuncio del vincitore e, come sapete, Amadeus ci mette 20 minuti, finché uno dei due finalisti che aspetta lì il verdetto non si scoccia e se ne va". Poi un retroscena: "Io sono lì e delle volte lo so prima di lui, vado dietro e leggo il cartello. Mi successe con i Maneskin e c'era Ethan che mi guardava...". Il tema Sanremo si lega anche con la satira politica: "'Sgarbi va via, panico al ministero: è scattato l'inventario delle opere'. La stessa cosa succederà domani con Amadeus quando chiuderà l'Ariston. L'anno scorso si è portato via 18 microfoni: se li porta tutti a casa!".