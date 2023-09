Fiorello in Rai: "A via Asiago ho il Daspo, dopo di me solo meditazione e yoga..."

“Grazie per questo mio ritorno, sono arrivato qui in ritardo perché in via Asiago ho il daspo e non posso entrare facilmente…”. Si presenta subito con una battuta Fiorello, ospite a sorpresa della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di Radio Rai, proprio nella sede di via Asiago, la strada da dove la mattina presto andava in onda la sua trasmissione ‘Viva Rai 2’.

“Ora dopo di me, qui davanti si apriranno due centri, uno di meditazione e uno di yoga - predice scherzosamente Fiorello - sarà una strada di silenzio e di pace, non dico per l’eternità ma per tanto tempo…”.

(di Enzo Bonaiuto)