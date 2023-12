Apertura di puntata con il botto per 'VivaRai2!'. Si parte da una clip in cui Fiorello si 'sfoga' ironicamente con Biggio dietro le quinte. "Mi sono stufato di fare quello che stiamo facendo, i giornali, le notizie, Tele Meloni, la Schlein... io voglio fare il varietà, è il mio sogno, la gente mi conosce per quello!". E il desiderio è presto esaudito: 'Fiore' ritorna showman in un'esibizione speciale, accompagnato dal corpo di ballo e da lettere giganti che compongono il suo nome.