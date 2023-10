Fiorello ironizza su TeleMeloni. Nelle sue "prove tecniche di risveglio" su Instagram (e in differita su RaiPlay) in vista della nuova stagione di 'Viva Rai2', al via il 6 novembre, lo showman siciliano ha scherzato sulla Rai dell'era meloniana. Sfogliando i giornali, durante la sua rassegna stampa, Fiorello si è fermato su un articolo che raccontava dell'aumento di iscrizioni al partito della premier: "C'è stato un boom di iscritti per FdI, il +40%. Tantissimo, significa che anche la Schlein si è iscritta. Uno su sei arriva da Roma e sono tutti dirigenti Rai...", ha aggiunto ridendo.

"Siamo su TeleMeloni, per chi lavora in Rai ora è tutto TeleMeloni. E 'Viva Rai2' è il programma che il Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco", ha scherzato con evidente riferimento alle polemiche sull'uscita di Fabio Fazio dalla Rai. Poi fingendo di ricevere una telefonata da Giorgia Meloni, lo showman si è giustificato: "Non eravamo ironici o sarcastici, l'abbiamo detto perché durante il governo Meloni, la Rai è TeleMeloni. Con Monti, ad esempio, era TeleMonti...".