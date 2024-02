Fiorello: ''Se Amadeus è Belzebù, Biggio è Voldemort''

Inizia una nuova settimana all'insegna del buonumore con 'VivaRai2!': Fiorello, con Biggio , Casciari e tutto il cast, ha suonato la sveglia anche in questo ultimo lunedì di febbraio. Non si poteva non partire da quanto accaduto sabato e quindi da Fabrizio Biggio presentatore di 'Una Voce per San Marino'. Secondo Fiorello, con risultati scarsi: "Pensate che nella mia classifica personale di gradimento televisivo il ballo del qua qua di John Travolta è penultimo - parte subito lo showman che poi continua con l'ironia attraverso titoli di quotidiani (falsi) - L'Informazione di San Marino scrive 'Biggio: una Croce per San Marino'. E' stato talmente un disastro che i cittadini della Repubblica hanno indetto un referendum per passare alla monarchia". Dal conduttore si passa al vincitore: i Megara, a discapito di Loredana Bertè, finita 'solo' seconda classificata. Ma la colpa, per Fiorello, ricade sempre su Biggio: "Ma chi sono questi, vestiti da scheletri? E' tutta colpa tua, Biggio! Assassino! - scherza - A San Marino c'è il museo della tortura più importante del mondo, ti hanno chiesto come testimonial. Mi ha chiamato Melissa Greta Marchetto, mi ha detto 'ma io avevo chiesto Casciari!'". E non finisce qui, perché lo showman parla anche di provvedimenti successivi: "Il cachet di Biggio è stato devoluto in beneficenza a coloro che hanno visto l'intera serata - continua Fiorello - Mattarella ha mandato scuse ufficiali ai vertici della Repubblica di San Marino. E Biggio alla fine è stato accompagnato fuori dalla polizia bendato, affinché non vedesse la strada del ritorno...".