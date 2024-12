Flavia Vento: ''Mammucari mi ha offesa, chieda scusa''

Dopo le polemiche mediatiche e social scaturite in seguito alla messa in onda della registrazione integrale e senza tagli dell'intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari, nell'ultima puntata di 'Belve', anche Flavia Vento decide di dire la sua e in esclusiva all'Adnkronos esprime tutto il suo disappunto in merito allo sfottò che lo showman ha lanciato nei suoi confronti poco prima di abbandonare lo studio televisivo affermando: ''Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa''. "Mi sono davvero risentita quando Teo ha detto 'Non sono mica Flavia Vento' - sottolinea - quando avevo 20 anni ho fatto 'Libero' che era un programma comico e surreale e quindi accettavo quel personaggio ma a 47 anni non più. Per arrivare dove sono ho fatto un grande percorso di vita, di spiritualità, di conoscenza e di crescita personale perciò 'non sono Flavia Vento' non lo doveva proprio dire. A lui non si può dire 'Carogna' ma a me si può dire 'non sono Flavia Vento'?'', chiede ironica.

E commentando la reazione di Mammucari a 'Belve' la Vento aggiunge: "Lui è sicuramente una persona permalosa ma non da reagire così. A me ha dato molto fastidio quando continuava a dire alla Fagnani 'non mi dia del lei', sapeva che l'intervista era improntata così per cui questo suo atteggiamento non l'ho proprio capito. Ha fatto una figuraccia, pure mandare a fan... non mi è sembrata una cosa molto carina''. Raccontando della sue esperienza con Mammucari a 'Libero' la Vento ricorda di non aver avuto problemi con lui: ''Ci piaceva scherzare e ridere. Lui prendeva in giro tutti, era un contesto molto comico'', ma ribadisce di non voler perdonare la frase ''offensiva'' che il conduttore ha usato nei suoi confronti: "Penso che dovrebbe chiedermi scusa'', conclude. (di Alisa Toaff)