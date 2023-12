Gabriella Pession: "Io mai gelosa di mio marito, ma di mio figlio sono gelosissima"

"Io non sono mai stata gelosa degli uomini, mai gelosa di mio marito - l'attore irlandese Richard Flood, 41 anni, cinque anni più giovane di lei, sposato nel 2016 due anni dopo la nascita del loro bambino - ma di mio figlio sono gelosissima...". E' quanto confessa, scherzando ma poi non troppo, Gabriella Pession, protagonista assieme a Max Giusti del film 'La seconda chance', una commedia familiare sui problemi delle relazioni fra genitori e figli, che dopo l'uscita nelle sale cinematografiche a fine ottobre andrà ora in onda in prima visione il 29 dicembre su Rai1 in prima serata.

"Tutti dicono che sono le figlie femmine ad avere un legame più stretto con i padri mentre i maschietti lo hanno con le madri, ma mio figlio, che ora ha nove anni, ha un rapporto molto forte con suo padre - riferisce Gabriella Pession - E poi, ci rimango ancora male quando mi dice che posso dargli un bacetto solo 'di nascosto', senza che altri vedano... Quanto ai problemi adolescenziali, osservo che rispetto agli anni della mia gioventù, l'adolescenza oramai inizia molto prima della maggiore età, arriva già ai dieci anni; e anche i relativi problemi tra genitori e figli sono tutti anticipati rispetto al passato".

Per la Pession, "la genitorialità è un tema sempre più importante, direi universale. In generale, più che cercare le risposte adatte dovremmo porre le domande giuste, riuscendo a cogliere e a leggere bene tutti i segnali che vengono lanciati dai figli. Anche perché - sottolinea l'attrice italiana con cittadinanza statunitense, essendo nata nel 1977 a Daytona Beach in Florida - delle conseguenze nei rapporti fra genitori e figli ne risentono anche gli stessi legami coniugali".

(di Enzo Bonaiuto)