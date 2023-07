Gardaland, arriva il Summer Festival: ospiti Annalisa, Alfa e Ginevra Lamborghini

Un evento live che si svolgerà sabato 8 luglio e trasformerà il Parco in una grande “arena spettacolo”

Arriva sabato 8 luglio il Gardaland Summer Festival, una notte tutta dedicata al divertimento e alla buona musica che va ad ampliare la già vasta offerta di attrazioni, show ed intrattenimento nell’atmosfera seducente del Parco in versione notturna. In occasione della notte più magica di sempre Gardaland, infatti, prolunga ulteriormente la sua apertura fino alle 1:00 di notte e si rifà il look diventando una vera discoteca all’aperto.

A partire dalle ore 18:00 l’appuntamento è in piazza Jumanji con i primi DJ Set della giornata – tra cui Dj Zeno, Teo Mandrelli e a seguire i Vida Loca con Dj Giulia Alberti, il vocalist Luca Giglio e il loro corpo di ballo - che avranno il compito di scaldare quella che, da lì a poco, diventerà una vera “pista del divertimento”, piena di mani al cielo a ritmo delle hit dell’estate 2023. In chiusura della prima parte della serata ci sarà Ginevra LamborghinI, protagonista dell’estate musicale con il nuovo singolo “Equatore”.

Dalle ore 22:30 gli Ospiti saranno coinvolti dalla musica e dall’animazione di RTL 102.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari che presenteranno Annalisa – in cima alle classifiche con "Disco Paradise" e "Mon Amour" – e Alfa – con la sua “bellissimissima <3” il cui video è stato girato a bordo di Shaman, iconica attrazione del Parco. Seguirà uno special guest a sorpresa, un artista molto amato del panorama musicale nazionale.

Dalle ore 24:00 e fino all’1:00 di notte, “La Discoteca Nazionale” di RTL 102.5, con Fabrizio Ferrari e il Dj Sautufau, farà ballare Gardaland e l’Italia intera in diretta in Radiovisione (sul canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, e in streaming su RTL 102.5 PLAY) con la migliore musica dance di tutti i tempi che abbraccia ogni generazione.