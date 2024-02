"Geolier è stato molto votato? E quale sarebbe il problema?". Roberto Saviano, con un lungo video su X, interviene sul 'caso Geolier'. Il cantante napoletano ha vinto la quarta serata del festival di Sanremo 2024. La classifica, condizionata dal peso del televoto, è stata fischiata dal pubblico dell'Ariston. La vicenda diventa un tema che Saviano sviscera con un video di oltre 6' accompagnato da un post. "State forse pensando al complotto dei napoletani? Eddai, vi siete presi tutto quello che potevate, con il criterio della spesa storica avete di fatto reso impossibile ogni crescita e miglioramento al Sud. Oggi con l'autonomia differenziata si realizzerà, per legge, la rimozione della Questione meridionale e rompete le scatole a Geolier? Ma truateve na fatica, perché quella che avete vi lascia troppo tempo libero da sprecare in fesserie", scrive prima di puntare il dito contro "la Rai di governo" che "ha cercato di rendere Sanremo il più sterile possibile e invece l'arte è arte, e ha saputo trovare la via per mostrare il Paese, quello vero".

"Geolier è ascoltato da migliaia di persone in tutta Italia. Qual è il complotto? Migliaia di persone che votano un artista napoletano? Che cazzate... Napoli è una delle città più giovani in Italia in un paese che sta demograficamente morendo, molti giovani a Napoli usano il televoto che il pubblico più maturo non sa usare", dice. "Geolier porta il napoleano sul palco di Sanremo. La trap e l'hip hop napoletano hanno fatto scuola... Quindi? Qual è il problema? Geolier è nato in un quartiere difficile, so che si è allontanato da certi ambienti. L'aereo privato? Ok, una cafonata tipica degli artisti della trap e dell'hip hop... E allora? Qual è il problema?", prosegue. "Certamente bisognerà non farlo vincere, no? Non sto paventando complotti, sto dicendo semplicemente... E' chiaro che quello che accade in questi casi è vedere che c'è un'eccessiva passione numerica e cercare poi di riequilibrarla, è sempre andata così...".