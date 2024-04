Solo donne per parlare di impotenza nella puntata di Splendida Cornice

Solo donne per parlare di impotenza. Nella puntata di “Splendida Cornice”, il programma condotto da Geppi Cucciari e trasmesso in prima serata su Rai3, a grande richiesta è andato in onda il nuovo format "Geppi a Geppi" una risposta speculare e tutta al femminile - con la partecipazione di Valeria Solarino, Francesca Vecchioni, Amalia Ercoli Finzi, Ester Viola, Fedrica Fracassi e Martina Carone - alla puntata di "Porta a Porta" sull'aborto che ha visto tra i protagonisti del talk un parterre di soli uomini. (immagini raiplay.it)