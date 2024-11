Un video sui social per lanciare l'ultima tappa del tour 'Una cosetta così, tra stand up comedy e concerto. E' l'ultimo show di Ghemon al teatro degli Arcimboldi di Milano show dopo settanta repliche del suo esperimento di monologhi comici e inedite canzoni. Rapper, writer, cantautore, maratoneta. Una carriera la sua sempre in discussione e in evoluzione, il racconto di una maratona, di un momento durante la vita di coppia e la musica ad accompagnare le immagini.