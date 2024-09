Dopo 36 anni, sul bancone più famoso della tv non ci sono più due abili e spigliate ballerine. Per la prima volta, al tg satirico 'Striscia la notizia' condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, è arrivato un ballerino. Come si chiama? Gianluca Briganti. La nuova velina invece è Beatrice Coari. Scopriamo allora assieme chi è Gianluca, primo velino di Striscia.