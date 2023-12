Gianni Morandi compie oggi 79 anni. Un compleanno all'insegna dell'attività fisica, come ha rivelato lo stesso cantante a Fiorello. Contattato in videochiamata dallo showman, nel corso della puntata di 'VivaRai2!' di oggi, Morandi ha risposto con il suo solito sorriso al classico coro di “Tanti auguri" da parte di tutto il cast del programma.

"Ormai l'11 dicembre è al pari del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno... è una data nazionale!", il messaggio di Fiorello che, visto anche il viso un po stanco di Morandi, gli chiede se si è appena svegliato. Il 'festeggiato' ringrazia e ammette: "Di solito mi sveglio un po' più tardi, poi ieri sera abbiamo festeggiato con un po' di amici, abbiamo mangiato e bevuto". Quindi alla domanda di Fiorello su come pensa di passare questa giornata, risponde: "Adesso vado a fare 2-3 km di corsa, per non perdere il ritmo...".

"Quanto fai a chilometro? Sei sui cinque minuti e mezzo?" ha chiesto ancora il comico. "Direi anche sei" ha risposto il cantate sorridendo.