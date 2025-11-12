Sarebbe dovuto andare in onda stasera, mercoledì 12 novembre, lo show in prima serata su Canale 5 dal titolo 'Gigi e Vanessa - Insieme' che avrebbe visto di nuovo sul palco Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Lo spostamento alla prossima settimana sembra sia dovuto alla presenza della partita stasera di Sinner contro il tedesco Zverev.

Che cos'è il programma 'Gigi e Vanessa-Insieme'

'Gigi e Vanessa - Insieme' è un varietà in tre puntate che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, pronti a coinvolgere il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese. Ospiti della prima serata: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti.