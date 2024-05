Giorgia, dall'esordio a Sanremo Giovani alla conduzione di X Factor - Ascolta

È una delle voci più amate del panorama musicale italiano e non solo, dopo l'esperienza come co-conduttrice dell'ultimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, Giorgia, si appresta e per la prima volta a condurre da sola la prossima edizione di X Factor, il collaudatissimo talent in onda su Sky e in streaming su Now. Rumors dunque confermati per la cantante di "Come saprei" che prende il posto di Francesca Michielin, conduttrice dell'ultima edizione dello show. Sebbene sia la sua prima volta come anchorwoman, conosce perfettamente i tempi e le regole dello spettacolo e, soprattutto, ha già sperimentato tutte le ansie e le gioie degli esordienti. Dalla vittoria nel 1993 della prima edizione di Sanremo Giovani al primo posto nella gara canora del 1995, Giorgia non ha alcuna intenzione di fermarsi.