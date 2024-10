Scelti i 24 artisti di Sanremo Giovani 2024. La sfida parte da martedì 12 novembre: cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), per scoprire i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, categoria 'Nuove Proposte'. I giovani artisti dovranno sfoderare le migliori armi per convincere la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), per conquistare poi in 12 la 'semifinale' del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli).

Infine, i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da 'Area Sanremo') approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre e da lì il Teatro Ariston e il Festival di Sanremo 2025. Dopo le audizioni dal vivo, che hanno visto ieri, mercoledì 23 ottobre, sfilare sul palco della Sala A di via Asiago a Roma i 46 selezionati tra i 564 iscritti a Sanremo Giovani, la Commissione musicale - presieduta dal Direttore artistico Carlo Conti ha svelato i nomi dei 24 semifinalisti.

"Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d'autore al pop, dal rap alle nuove sonorità”, dichiara Carlo Conti. “Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica - prosegue Conti - invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco. La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L'augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l’occasione di dimostrare con successo ciò che valgono”.

Chi sono

Gli artisti selezionato sono: Alex Wyse con il brano 'Rockstar', Angelica Bove con 'La nostra malinconia'; Angie con 'Scorpione'; Arianna Rozzo con 'J'adore'; Bosnia con 'Vengo dal Sud'; Ciao Sono Vale con 'Una nuvola mi copre'; Cosmonauti Borghesi con 'Aurora Tropicale'; Dea Culpa con 'Nuda'; Giin con 'Tornare al mare'; Grelmos con 'Flashback'; Mazzarriello con 'Amarsi per lavoro' e Mew con 'Oh my god'. E ancora: Mosca Drunkard con 'Trinacria'; Nicol con 'Come mare'; Orion con 'Diamanti nel fango'; Questo e Quello con 'Bella balla'; Rea con 'Cielo aperto'; Sea John con 'Se fossi felice'; Selmi con 'Forse per sempre'; Settembre con 'Vertebre'; Sidy con 'Tutte le volte'; Sinergy con 'Fiamma'; Tancredi con 'Standing Ovation' e Vale Lp e Lil Jolie con 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore".