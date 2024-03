L'esibizione prevista per venerdì 15 marzo è stata rinviata al 30 aprile

Giovanni Allevi costretto ad annullare il concerto di domani, venerdì 15 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto. In un post, pubblicato sulla pagina Facebook del teatro, si legge che l'esibizione è stata "rinviata a causa di problemi di salute dell’artista". La data del 'Piano solo tour' è stata rimandata al prossimo 30 aprile.

Nella storia postata sul profilo Instagram dell'artista non si fa cenno a problemi di salute ma si fa presente che "tutti i biglietti precedentemente acquistati" per il 15 marzo 2024 "rimangono validi". E che comunque, "per maggiori informazioni, chiarimenti ed eventuali rimborsi, i possessori dei biglietti possono contattare direttamente il loro punto d'acquisto originale e/0 la biglietteria del teatro".

Quattro giorni fa, Allevi ha condiviso un post con i suo fan in cui scrive: "Quanto tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo".