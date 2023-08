Gloria Gaynor da Bocelli fa ballare gli ospiti della Celebrity Adventures in Italy

Con "I Will Survive" la regina della disco-music trascina il pubblico della cena di gala in Versilia

Con "I Will Survive" ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo e l'altra sera, a 55 anni esatti dallo straordinario successo della canzone simbolo della disco-music, Gloria Gaynor ha entusiasmato anche i 600 ospiti internazionali radunati da Andrea Bocelli per la nuova edizione della Celebrity Adventures in Italy 2023, uno dei più grandi eventi benefici, promosso a sostegno della Andrea Bocelli Foundation.

La 79enne cantante statunitense ha mantenuto nella sua esibizione la grinta di sempre, riuscendo a far scatenare il pubblico radunato per l'occasione a Villa Oliviero, in Versilia, dove la serata ha avuto come tema "The Greatest Show", con una fantastica ambientazione circense: gli ospiti si sono tutti alzati e messi a ballare tra i tavoli. Gloria Gaynor ha cantato anche "Amazing Grace" e ha duettato con Bocelli in "Besame mucho".

Travolta dagli applausi e dalla commozione, la popolare cantante ha dichiarato: "Mi esibisco in Italia da più di 50 anni ed è uno dei miei paesi preferiti. Il mio amore per l'Italia non è mai venuto meno, come non manca mai l'amore dei miei fan italiani. Ogni mia esibizione in Italia è esaltante e stimolante".

Tanti gli ospiti illustri presenti alla cena di gala presso la villa della famiglia Bocelli vicino a Forte dei Marmi: tra gli altri, gli attori statunitensi Gerard Butler e Nathalie Emmanuel, accompagnata da Tiziana Rocca. La serata è stata condotta da Kris Reichert e ha ospitato un'asta benefica. Trionfale l'esibizione di Andrea Bocelli che ha regalato al pubblico alcuni grandi successi, così come tanti applausi ha ricevuto la cantante statunitense Loren Allred.