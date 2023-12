E' Mirko Brunetti l'ultimo eliminato dal Grande Fratello 2023, nella puntata andata in onda sabato 9 dicembre. Una nomination molto sentita e spigolosa. Da una parte Mirko e Perla al televoto, la coppia che si è ritrovata in Casa dopo essersi distrutta mesi prima. Sara entrata da poco, che vede la sua esperienza quasi agli sgoccioli. Da un'altra parte, c'è Anita, in nomination d'ufficio per il bigliettino ricevuto da sua madre. I quattro concorrenti sono in tensione: Anita crede di uscire, gli altri hanno invece difficoltà a esprimere il loro pensiero quando Alfonso Signorini chiede loro chi potrebbe uscire. La prima a salvarsi è Sara, seguita poi da Perla. Gli ultimi due sono chiamati in Superled, dopo sofferti saluti da parte di tutta la Casa. Soprattutto Fiordaliso e Rosy impaurite di dire addio alla loro cara amica. Anche Greta e Perla indecise sul saluto con Mirko.

Garibaldi è chiamato a svelare il verdetto: "Ho sempre la paura che escano le persone a cui tengo, farei di tutto per Anita, lei è il sole, il rapporto che si è creato tra me e lei, la amo perché nei suoi pregi e nei suoi difetti è speciale così com'è" dice sentitamente il ragazzo. "Amo Giuseppe così com'è, lui deve essere esattamente com'è, è meraviglioso così, la sua forza sta nei suoi difetti, che per me non esistono" dichiara allo stesso modo la concorrente.

A dover lasciare il gioco, legge Giuseppe, è Mirko. "Sono contento per Anita, non per me, non me l'aspettavo, forse ho pagato per quello che è accaduto. Il mio tesoro sono questi ragazzi, ho dato il meglio di me, ognuno di loro ha speso parole belle per me, sono la certezza migliore che potessi avere" sono le parole di commiato dell'ormai ex concorrente.

Le nomination e i Preferiti

Sara, Perla, Marco e Vittorio sono i concorrenti in nomination. Cesara salva Beatrice perché è una donna che non ha paura di nulla. La donna, esultante, la ringrazia per la generosità.

Tutti gli Inquilini nominabili vanno in Superled e posizionano le carte sul tavolo. Allo scadere del tempo, a uno a uno, i concorrenti le girano e spiegano le loro motivazioni. Marco nomina Sara in quanto ha notato uno strano cambiamento da parte sua. Anita sceglie di mandare in nomination Vittorio, poiché lo trova un ragazzo inaspettatamente immaturo. Il ragazzo, al contrario, fa il nome di Perla perché è la persona con cui ha legato meno all'interno della Casa. Perla opta per Sara in quanto ha avuto la sensazione di non starle troppo simpatica. Con la voglia e l'intenzione di rafforzare il loro rapporto, Giuseppe vota Marco così come Sara, che crede che l'uomo si sia accanito contro di lei. Paolo non apprezza Sara e per questo decide di mandarla al televoto. Conclude Grecia che nomina Perla, la quale si avvicina a lei solamente per motivi futili come consigli di moda.

Nomination segrete - La prima a parlare dal Confessionale è Letizia, la quale vota senza esitazione Sara, donna spesso fuori luogo. A lei, si unisce Fiordaliso, può o meno per le stesse motivazioni. Si passa a Rosy che invece prosegue con la sua nomination a discapito di Perla. I due che terminano la catena sono Massimiliano e Beatrice: il primo nomina Vittorio perché, come sempre, fa il terzo incomodo, mentre la seconda, senza troppe sorprese, vota Sara per la sua superbia e arroganza. Vanno ufficialmente al telefoto Sara, Perla, Marco e Vittorio. Il concorrente meno votato andrà direttamente in nomination alla prossima eliminazione.