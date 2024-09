"Non ho mai visto il Grande Fratello". Nel Grande Fratello 2024 c'è anche un concorrente che, apparentemente, ignora totalmente il programma. Si tratta di Tommaso, 24enne idraulico di Siena. "Vivo da solo in un casolare, la mia vicina di casa è mia mamma che accompagna a casa qualche ragazza se la mattina devo uscire presto per andare a lavorare. Il Grande Fratello per me è un'avventura, un'evasione. Mi reputo un ragazzo all'antica. Non ho mai visto il Grande Fratello, so solo che ci sono 20 persone in una casa", aggiunge.