"Le critiche erano fondate, non siamo perfetti. Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast". Alfonso Signorini, alla vigilia dell'inizio della nuova stagione del Grande Fratello su canale 5 domani 11 settembre, commenta a Verissimo con queste parole l'ultima edizione dello showo. "Ognuno di noi si era assunto le proprie responsabilità. Io mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso e ho vissuto questo disagio in diretta, dicendo ai concorrenti 'siete così respingenti che quando vi vedo cambio canale'. Si era dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti, a rivalità esasperata e aggressività. Ho avuto modo durante la diretta di scusarmi, serviva prendere le distanze da tutto questo".

Domani si parte: "Sarà solo Grande Fratello, torniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format. Abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità".

Signorini spiega che tra i ventiquattro concorrenti ci saranno anche persone comuni: "Hanno delle storie bellissime da raccontare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa".