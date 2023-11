Una conversazione a tavola chiusa da una risposta tagliente nella casa del Grande Fratello. Protagonisti Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini, tra un piatto e una forchetta nella giornata di ieri. Lo scrittore, mentre si parla dei figli dell'attrice, si concede una battuta: "Non deve essere stato facile 13 anni con te tutti in una volta", dice rivolgendosi a Luzzi. La replica è glaciale: "Sono felicissimi i miei figli. Felici, solidi, liberi. Affettuosi. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere", dice lei. Mughini incassa e arretra: "Non lo dirò mai più".

La lunga giornata, dominata dalla festa di Halloween in serata, si chiude con il faccia a faccia tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi. Tra i due, dopo le tensioni e le accuse reciproche dei giorni scorsi, sembra tornare parzialmente il sereno: la 'pace' sembra a portata di mano. "Ho chiesto scusa mille volte", dice Giuseppe provando a seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Il tentativo naufraga progressivamente sotto il pressing di Beatrice: "Pensi di essere stato un signore?". "No, ho sbagliato", ammette il giovane. La distanza rimane e si torna a parlare dell'ultima eliminazione dalla Casa, con Giuseppe salvato dal pubblico: "Prima sembravi dispiaciuta all'idea che potessi uscire. Ora ti dispiace che sia rimasto".

"Mi dispiace che non sia uscito tu, dovevi pagare tu", taglia corto l'attrice. "Perle ai porci, avevi in mano una cosa preziosa e l'hai lasciata andare", dice perentoria. La replica di Giuseppe certifica la nuova rottura: "Tu non la smetterai mai e non ammetterai mai che anche tu hai sbagliato".