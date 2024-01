Beatrice Luzzi contro tutti al Grande Fratello. L'attrice, dopo l'ultima puntata su Canale 5, punta il dito contro la "strategia per ricompattarsi" adottata da alcuni concorrenti. "Sapevo che mi sarei beccata un sacco di nomination. Ho detto 'burattinaio'" a Giuseppe Garibaldi "e mi hanno fatto un pezzo... Anita mi dice sempre una serie di cose, anche nell'ultima puntata, ma nessuno si è scandalizzato. Finché le cose vengono dette a me, va tutto bene", dice sfogandosi con Fiordaliso. "Paolo mi accusa di fare squadra" con alcune persone.

"Proprio lui, che non fa altro che creare team da quando è arrivato, senza mai farmi entrare. Lui, Angelica, Marco e Letizia hanno creato un gruppo compatto, chiusissimo, con strategie. Quando si tratta di me, ci sono sempre due pesi e due misure. Io a loro non ho detto niente, mi aspetto che a me non venga detto niente", aggiunge l'attrice. "Mi dicono che quando arrivano i nuovi concorrenti io li 'fagocito'... E non è assolutamente vero: quando si tratta di me, è tutto pretestuoso. E' tutto ingigantito e sottolineato, sempre visto in modo negativo", prosegue. Nel mirino finisce anche Rosy Chin: "Sai quante volte mi ha fregato? Io ci ho creduto sempre e lei mi ha fregata...".