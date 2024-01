Lite tra Perla e Beatrice Luzzi al Grande Fratello nella puntata di oggi, 23 gennaio 2024, su Canale 5. Il duello programmato dal conduttore Alfonso Signorini diventa uno scontro senza esclusione di colpi tra accuse reciproche. Perla esordisce rivendicando il proprio contributo all'interno della Casa per la gestione quotidiana. "Mi sento davanti a una mitragliatrice", dice Beatrice. "Mi sono accorta che lei dà per scontato che tutti siano al suo servizio. Lei fa assolutamente poco: ognuno lava le proprie cose dopo la colazioni, lei lascia tutto lì... Ha fatto una lavatrice per gli asciugamani? Nel frattempo mi ha rubato gli asciugamani, si prende i bicchieri di vino... Trova l'anello e si prende l'anello... E' abituata a farsi gli affari suoi, sta circa 12 ore al bagno...", incalza l'attrice.

"Lei è poco attenta al bene comune, della Casa, fa dei percorsi suoi. E quello che fa, lo fa esclusivamente per farsi vedere. Sei una persona individualista, non pensi agli altri", dice ancora. "Tu comandi tutti", replica Perla. "Io farei finta di fare le cose e di aiutare le altre persone? Ci sono le clip...", dice la ragazza. "Sei entrata con lo spirito del boss", ribatte Beatrice. "Tu ti comporti da boss. Io non sono qui per fare la guerra, ho 25 anni e devo fare il mio percorso".