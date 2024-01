Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo la morte del papà. All'attrice, in questi mesi protagonista nel reality di Canale 5, arrivano i messaggi affettuosi dei coinquilini, che aspettano il ritorno della compagna d'avventura.

Fiordaliso, in particolare, rivolge un pensiero all'amica. "Ti abbracciamo veramente tantissimo. Siamo tutti con te". Il sito della trasmissione evidenzia che i concorrenti 'non hanno le parole giuste per consolarla, ma sperano di rivederla presto. La aspettano'. "Un abbraccio forte a Bea e a tutta la sua famiglia che sta vivendo un momento difficile", dice Grecia Colmenares.

"Direi che la cosa migliore è dimostrare con un gesto e un abbraccio che le siamo vicini, qualsiasi cosa stia facendo, in qualsiasi momento e dovunque sia", le parole di Vittorio Menozzi. Il giovane, una delle persone più legate Beatrice Luzzi all'interno della Casa, appare particolarmente colpito dalla vicenda. Si isola dal gruppo e non trattiene le lacrime quando Fiordaliso prova a consolarlo e a scuoterlo: "A un dolore così grande non puoi dare consolazione", dice la cantante.

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa è stata ufficializzata ieri dalla trasmissione, che ha congelato il gioco bloccando il televoto. L'attrice aveva lasciato il programma per alcuni giorni prima di Natale, quando il papà si era dovuto sottoporre ad un'operazione.