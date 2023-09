La tensione tra Massimiliano e Heidi sotto i riflettori in avvio della puntata del Grande Fratello di oggi, 25 settembre. "Sono single da un paio d'anni e sono venuto qui senza nessuna aspettativa. Quando è entrata Heidi, ho sentito che per me era una questione di chimica... Mi sentivo come non accadeva da tempo... Ho fatto un sogno quando Heidi è entrata. Non era chiaro questo sogno, mi sono svegliato piangendo. Credo si sia aperto un vaso, ne ho parlato con Heidi e forse ho sbagliato: non era il momento", dice Massimiliano Varrese, attore che dalla prima sera è nella casa.

"C'è stata simpatia subito, ma avrei preferito una situazione più graduale. Ho provato ansia... E' entrato a gamba tesa con queste parole: 'Ti ho sognato, hai aperto un vaso', sono parole forti pronunciate da un uomo adulto e non da un ragazzino", replica Heidi.

"Non sono mai stato uno stratega", dice Varrese quando si trova a dover rispondere ad 'accuse' di recitare una parte. "Mi piace? No", taglia corto la ragazza. "Chiarezza, sempre".