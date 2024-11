La modella brasiliana è entrata in Casa per fare una sorpresa all'amica Helena

Dayane Mello è tornata nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla concorrente e amica di una vita, Helena Prestes. "Ci siamo amate, ci siamo odiate e sei la sorella che Dio mi ha dato", ha detto tra le lacrime la modella brasiliana nel corso della puntata del reality show andata in onda ieri, martedì 26 novembre.

L'emozionante incontro

Dayane Mello ha partecipato al reality show di Canale 5 nel 2021 e non è stata affatto un'esperienza semplice: la modella, infatti, proprio dentro la Casa ha scoperto che il fratello è morto in un incidente stradale e ha affrontato il lutto durante il reality show condotto da Alfonso Signorini. “Ho fatto un lavoro enorme su me stessa”, ha commentato, rispetto al periodo dopo l'esperienza in Casa.

E una delle persone che le è stata più vicina durante il lutto è proprio Helena Prestes: "Ho tanta voglia di riabbracciare Helena e darle conforto”, ha detto la modella brasiliana sulla concorrente del Grande Fratello che non sta attraversando un bel periodo dentro la Casa.

Dopo aver mostrato ai telespettatori alcuni momenti difficili di Helena dentro il GF, Alfonso ha introdotto la sorpresa organizzata per la concorrente. “Ti ricordi tutto quello che abbiamo passato insieme, sai quante cose belle abbiamo vissuto e tu mi sei stata vicino nel momento del mio lutto. Ci siamo amate e odiate, ma così fanno le sorelle”, ha esordito Dayane Mello. “Sei fortissima, non devi mollare, sono fortunata ad averti nella mia vita”, aggiunge tra le lacrime.

Stringendosi forte in un abbraccio, le due ragazze hanno raccontato ad Alfonso Signorini com'è iniziata la loro amicizia. Dayane confessa: “Dio mi ha tolto un fratello ma mi ha dato una sorella”.