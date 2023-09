22 anni, nato in Ghana e adottato in Italia

"Mamma, stai tranquilla". Arnold, 22 anni, entra nella casa del Grande Fratello 2023. Il giovane di origine ghanese racconta la sua storia. "Sono venuto in Italia quando ero molto piccolo, ho avuto problemi e sono stato in una casa famiglia. Sono stato adottato da quelli che sono diventati i miei genitori, vivo in provincia di Reggio Emilia. I miei genitori hanno adottato anche mio fratello e poi anche una bambina: ora la famiglia è formata da 5 persone. Lavoro come social media manager, ho iniziato a lavorare presto e ho fatto anche il becchino: il primo giorno è stato particolarmente duro, quando sono tornato a casa a cena ho messo una bottiglia di vino in tavola e a mio padre ho detto 'godiamocela'....", dice il ragazzo, che prima di entrare nella casa riceve una sorpresa. Ad accompagnarlo c'è la mamma, Pina: "Non abbiamo dato gioia ai nostri figli, loro l'hanno data a noi", dice.