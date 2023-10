Dopo la stoccata di Giampiero Mughini ai concorrenti, stasera nuovo appuntamento con il Grande Fratello per la tredicesima puntata. Intanto, nelle anticipazioni del programma si parla di "una sorpresa molto attesa, un momentaneo ritorno in Casa". Di chi? Di certo per ora a tornare sarà Heidi Baci.

L'ex concorrente, dopo l'abbandono del gioco e dei compagni di avventura, sarà in studio per raccontare la sua verità. Dopo otto giorni, l'assenza dell'imprenditrice è sempre più forte per alcuni inquilini, ma con quali Heidi vorrà un confronto?

Ma in Casa ci sarà anche un'altra sorpresa. Greta incontrerà infatti Mirko Brunetti. Chiarimenti e confronti intanto non finiscono qui. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembrano essersi allontanati e occorre fare luce sui sentimenti e sulle intenzioni dei due concorrenti. Pausa, addio o nuovo inizio? Si scoprirà nel corso della puntata.

Intanto una Nomination piena di candidati attende un responso: Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Valentina Modini, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Giselda Torresan si sfideranno al televoto.

Mughini superstar dopo stoccate ai concorrenti

Giampiero Mughini intanto incoronato superstar al Grande Fratello, almeno a giudicare dall'approvazione che ha ricevuto su X dopo una delle ultime stoccate riservate ai concorrenti della trasmissione di Canale 5. Sui social rimbalza il video di una conversazione tra lo scrittore e giornalista 82enne, uno degli ultimi ad entrare nel programma condotto da Alfonso Signorini. La clip riproposta da alcuni utenti documenta la chiacchiera con Angelica, impegnata a correre sul tapis roulant.

"Eravamo tutte qua fuori a piangere, un mortorio ieri sera", dice la ragazza. "Perché piangevate?", chiede Mughini. "Pensavamo alle persone che abbiamo fuori", replica la concorrente. "Vabbeh, ma pensate ai soldi che vi state guadagnando e che non meritate affatto", l'affondo dello scrittore. "E' vero anche questo...", deve riconoscere la giovane 'collega di reality'.

Mughini si segnala anche per il ruolo di mediatore tra Beatrice e Giuseppe, 'accusato' dall'attrice di averla ferita nelle conversazioni con altri concorrenti. "Se ho sbagliato, chiedo scusa", dice il ragazzo, che non sembra convincere l'interlocutrice. "Credo sia sufficiente che lui abbia chiesto scusa, non deve scriverlo su un foglio in carta bollata. Beatrice, le scuse vanno accettate", dice Mughini.