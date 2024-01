Sorpresa per Marco Maddaloni al Grande Fratello. Nella puntata di ieri, martedì 23 gennaio, ha ricevuto la visita del padre Giovanni. L'ex campione di judo nei giorni scorsi ha raccontato nella sua "linea della vita" i suoi alti e bassi: dalla vita di periferia a Scampia, fino al sogno olimpico e alla coppa del mondo vinta per tre anni di fila. "Non ho mai capito se sono stato più judoka, più scugnizzo o più ribelle" ha detto Marco, raccontando le sue origini, un'infanzia vissuta attraverso il judo, una famiglia legata a questo sport dove il capo di famiglia è stato padre e allenatore dei loro figli. Ha raccontato del rapporto con suo padre, del fatto che per un anno non gli parlò e che fu la sorella a fargli fare pace.

Papà Gianni, in lacrime, ha detto: "Per me sei un campione, Marco. Ti voglio bene. Per i figli si fa tutto". Poi ha detto di voler recuperare il tempo perduto con suo figlio, ma Marco è grato di ciò che ha fatto suo padre per lui: "Tu hai scritto la nostra storia".

Marco ha concluso il suo discorso spiegando che ciò che ha imparato e sta imparando ancora in questa esperienza: dire una parola in meno, soprattutto quelle cattive: "Voglio essere un esempio positivo per questi ragazzi, già c'è la mancanza di casa loro, voglio aiutarli a rendere la loro permanenza più leggera".