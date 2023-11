"Hai un futuro da zocc... grande così... ma dai...". La festa di Halloween lascia strascichi nella casa del Grande Fratello per l'espressione che Giampiero Mughini rivolge ad Angelica Baraldi in un momento dell'ultima serata movimentata per i concorrenti, che oggi saranno protagonisti della nuova puntata in diretta su Canale 5.

Le parole di Mughini non sono passate inosservate. "Togliamo sto vino...", dice subito Ciro Petrone cercando di ridimensionare il caso. Troppo tardi, la frittata è fatta. Angelica accusa il colpo e si sfoga poco dopo con Vittorio Menozzi. "Mughini mi ha detto una cosa bruttissima, stavo per mettermi a piangere. Una cosa troppo brutta", dice la 26enne modenese. Alle domande di Vittorio, la giovane risponde senza scendere nei dettagli dell'insulto: "Noi stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima. Ci sono rimasta veramente male, Mughini ha delle uscite... non è per niente delicato", afferma.

Non è il primo intervento 'a gamba tesa' di Mughini. Lo scrittore, anima saggia della casa, poche ore prima era stato protagonista di uno scambio 'frizzante' con Beatrice Luzzi. Una battuta di Mughini sul rapporto tra l'attrice e i figli è stato l'assist per una risposta al vetriolo: "Non ti permettere mai più".