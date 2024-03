Torna questa sera, lunedì 18 marzo, una nuova puntata del Grande Fratello. Mentre si avvicina la finale del 25 marzo, le anticipazioni riguardanti il reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelano che ci sarà spazio per una nuova doppia eliminazione definitiva dalla casa e l'elezione del terzo finalista, che raggiungerà Beatrice Luzzi e Rosy Chin nella safe zone.

A sfidarsi al televoto saranno quattro inquilini: Simona Tagli, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Anita Olivieri. Ma ci sarà anche un televoto flash che deciderà chi dovrà uscire definitivamente dalla casa dalla porta rossa.

Anita, Greta, Sergio o Simona: chi vuoi salvare?

Gli ultimi sondaggi indicano come favorita Simona Taglia, con il 51,24% dei voti. A rischio, a par merito con poco più del 16% delle preferenze, ci sono invece Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti (16,34%) e Anita Olivieri.

La diretta numero 45 di questa sera andrà in onda dalle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. In studio, a occuparsi dei commenti e degli ultimi accadimenti, ci saranno come sempre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.