Inizia il 'Grande Fratello, da oggi lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Riparte il programma condotto da Alfonso Signorini, direttamente dal nuovo studio del Tg5 ci sarà Cesara Buonamici come opinionista, con Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. "Sarà solo Grande Fratello, torniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format. Abbiamo voluto dare un ritorno alla normalità", dice Signorini a Verissimo presentando lo show che quest'anno non ha la qualifica 'vip'. Tra i concorrenti ci saranno anche persone comuni: "Hanno delle storie bellissime da raccontare. Ognuno di loro arriva da una realtà diversa".

Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, 21 concorrenti fra volti noti e persone comuni, "ciascuno con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile", annuncia Mediaset.

Nella rosa spicca il nome di Alex Schwazer, oro olimpico nella marcia a Pechino e protagonista recente di una oscura vicenda doping che di fatto gli ha stroncato la carriera. Quindi, nella casa entreranno l'attrice Beatrice Luzzi, l'operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100.000 euro sarà chi riuscirà a passare indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

In tv, 'Grande Fratello' sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 11 e venerdì 15 settembre. Il reality andrà tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5 con i collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).