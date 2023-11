Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi: la nuova puntata del Grande Fratello, in onda oggi 6 novembre 2023 su Canale 5, ruoterà anche - se non soprattutto - attorno ai 3 concorrenti protagonisti di vicende e rapporti intrecciati ormai da settimane.

A colazione va in scena un confronto a 3. Beatrice prepara il caffè, in quello per Giuseppe c'è dello zucchero non richiesto: "Grazie per l'impegno che hai messo", dice il concorrente, che prepara una colazione bis da solo mentre l'attrice si scusa: "È la prima volta che ti vedo a colazione, scusami". Interviene Varrese a difesa della collega, con cui nella serata precedente ha raggiunto un nuovo livello di intimità nella serata precedente, con massaggi e attenzioni: "Giuseppe, Beatrice ti fa un caffè e la tratti così male? Hai capito che donna è questa o non lo hai capito?", dice Varrese affondando il colpo e provocando il rivale. Giuseppe accusa l'attacco, deve intervenire Beatrice per abbassare la tensione: "Max, non esagerare".

Il comportamento e le reazioni di Giuseppe sono al centro delle discussioni tra Beatrice, Vittorio e Ciro: "Giuseppe non è all'altezza del gioco", dice l'attrice. "Non è pronto al gioco perché è cotto di te", replica Vittorio.

Giuseppe è tra i 5 concorrenti che oggi rischiano l'eliminazione con il televoto. Oltre a Giuseppe, in nomination Alex, Giampiero, Giselda e Angelica.