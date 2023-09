"C'è stato un fraintendimento". "Stavamo scherzando". Paolo e Giselda, concorrenti del Grande Fratello, nella terza puntata del programma di Canale 5 smontano l'ipotesi di una storia all'interno della casa. "Io scherzo con tutti, Paolo non correva nessun rischio", dice la 34enne veneta. "Ho pensato potesse esserci un castello in aria solo mio e ho fatto in modo di farlo cadere subito", incalza il 25enne macellaio di Roma durante il chiarimento nel confessionale, mentre scorrono le immagini catturate nella casa in questi giorni. "Non so se si è messo in testa che io mi sia innamorata di lui. Se mi presento da mio padre con un ragazzo così, mi tira una schioppettata", una delle frasi di Giselda.