Nuova puntata ricca di emozioni e sorprese ieri, lunedì 19 febbraio, al Grande Fratello. L'emozionante incontro tra Mirko e Perla, il ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa più spiata d'Italia, le nomination.

Mirko e Perla

Dopo lunghi confronti e tante incertezze, tra Mirko e Perla torna finalmente il sereno. Alfonso Signorini ha mostrato agli inquilini una clip che ha raccontato, seppur in parte, quanto accaduto tra i due nel corso degli ultimi giorni. Per Perla “l'amore tra di noi non è finito”, dice. “Mirko, sei d'accordo con Perla che il sentimento che vi lega è rimasto lo stesso?”, chiede il conduttore. “Assolutamente sì - esclama l'ex concorrente - tra noi è amore”. “Ve la date questa seconda possibilità?” chiede Signorini. "Non ho mai accettato che fosse finita" esclama Mirko con le lacrime agli occhi e, pronto a ricominciare da zero, aggiunge: “Un legame così profondo non può non darsi una seconda possibilità”. "Mi manchi tantissimo" conclude lei.

Giuseppe Garibaldi

La scorsa settimana, Giuseppe Garibaldi è dovuto uscire dalla Casa per alcuni accertamenti medici e, dopo essersi assicurati che la sua salute è ottima, è pronto a tornare in Casa. Ma prima Signorini ha mostrato un video nel quale Giuseppe svela ai suoi coinquilini di non essere un barman, ma un uomo di grande cultura: parla in spagnolo con Grecia, in latino con Anita, in francese con Beatrice e in cinese con Rosy: "In realtà, sono un noto ricercatore scientifico". Il legame con Anita? Va oltre i sentimenti, svela il concorrente, arriva addirittura a un livello più profondo, a un livello quantistico. Ma quel Giuseppe è stato in realtà creato con l'intelligenza artificiale. Tutti i concorrenti abbracciano il ragazzo e Beatrice afferma ridendo: "C'ho creduto e sperato, per un attimo".

Nomination

Sergio e Stefano sono i due concorrenti meno votati dal pubblico e per questo sono candidati alla prossima eliminazione. Per decretare gli altri candidati sono tornati i Piramidali: Rosso Sputa l'osso, in Confessionale, e Nero Sincero, Nomination diretta. Tra Sergio, Stefano, Beatrice, Federico e Marco: chi di loro dovrà abbandonare la Casa?