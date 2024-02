Va in onda oggi, lunedì 26 febbraio, la 39esima puntata di questa edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini insieme all'opinionista Cesara Buonamici e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, dalle 21.30 su Canale5, approfondirà le ultime avventure degli inquilini. Ma uno dei momenti più importanti della serata sarà l'elezione del primo finalista. Quattro veterani sono in corsa per diventare il primo finalista di questa edizione: Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy. Tuttavia, questo importante televoto ha scatenato qualche divisione dopo le Nomination e la Casa si è divisa tra amici e nemici dei possibili finalisti.

Nonostante il chiarimento avvento nell'ultima puntata, Federico sembrerebbe ancora al centro di discussioni. Gli inquilini potrebbero avere ancora dei dubbi sui suoi comportamenti. Al centro di alcune critiche c'è anche Greta e il suo rapporto con gli uomini in Casa, amicizia, amore o flirt?

Non solo confronti e chiarimenti, anche sorprese: Simona incontrerà la figlia Georgia.