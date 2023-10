"Sei malefica". Scontro nella casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri in una giornata ad alta tensione in vista della puntata che andrà in onda domani su Canale 5. La conversazione tra le due concorrenti deraglia rapidamente. "Noi vediamo come ti comporti", dice Anita rivolgendosi all'attrice, costantemente al centro delle diatribe e delle discussioni nel primo mese e mezzo della trasmissione. "Quali sarebbero i miei comportamenti terribili?", domanda Beatrice. "Se vai al ristorante e vedi una persona che tratta male un cameriere, non diventa una brava persona se non tratta male te", replica la ragazza.

"Tu straparli perché non hai un esempio concreto da fare. Mi devi fare un esempio concreto in cui io abbia trattato male un'altra persona davanti a te. Tu ti rendi conto come sei? Non hai tutti questi bei rapporti, a parte 2 o 3 persone... Come ti permetti di parlare di rispostacce che avrei dato?", incalza Beatrice. "Ci sono un milione di esempi, mangi tutto quello che cucinano gli altri e giudichi", replica Anita mentre la situazione si scalda fino alla rottura definitiva: "Sei molto malefica, questo è un gioco", dice Beatrice Luzzi. "Non ho mai conosciuto una persona come te e spero di non conoscerla fuori. Parlano i fatti nella vita", risponde la concorrente più giovane, che viene 'fulminata' in chiusura: "Anita, stai al tuo posto. Sei una mitraglia di cattiverie".

Sullo sfondo, la conversazione tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin. "La signora Luzzi, in tutti i discorsi che fa, mi tira in ballo anche quando non c'entro niente. Io non l'ho più considerata e lei questa cosa non riesce a mandarla giù. Lei vorrebbe essere al mio posto nei confronti del gruppo, questo è. Quello che semini raccogli", dice l'attore, protagonista di ripetuti scontri con la collega. "E' un problema loro, non nostro", chiosa, allargando il discorso anche a Grecia Colmenares.