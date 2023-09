Il Grande Fratello 2023 decreta oggi la prima eliminazione. Nella terza puntata su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, il televoto decreterà l'esclusione di uno dei 4 concorrenti in nomination: Giselda, Vittorio, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Proprio l'attrice di telenovelas, star assoluta negli anni '80 e '90', sembra rischiare grosso a giudicare dall'orientamento dei telespettatori sul web. Nella casa, atteso l'arrivo di nuovi concorrenti: dopo l'ingresso di Fiordaliso, accolta venerdì, potrebbe arrivare il momento di Giampiero Mughini, che nell'ultima puntata ha preso confidenza con la trasmissione e il cast in vista del debutto 'reale'. Stasera la puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.