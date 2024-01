I festeggiamenti per il compleanno di Giuseppe. Una dolce sorpresa per Marco. Beatrice e Perla: le due primedonne a confronto

Nuovo appuntamento con

Nuovo appuntamento oggi, martedì 23 gennaio, con il Grande fratello in prima serata su Canale 5. Al fianco di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici. Nel loft di Cinecittà proseguono i festeggiamenti per il compleanno di Giuseppe: questa sera arriverà tutta la sua famiglia con la banda musicale al seguito. Marco sarà il protagonista di una dolce sorpresa: dopo alcuni dissapori che li avevano divisi, racconterà del ritrovato rapporto con il padre Gianni che arriverà a Cinecittà per abbracciarlo.

Nel corso della settimana Beatrice e Perla, le due primedonne della Casa, hanno avuto momenti di grande tensione. Riusciranno a chiarirsi? Nonostante Mirko sia uscito dal gioco continua a creare dinamiche: nel corso della puntata sarà al centro del confronto con Max e Federico dopo le sue dichiarazioni della scorsa settimana.

Infine, al televoto Beatrice, Federico e Sergio. Chi si salverà?