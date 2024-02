In occasione della festa di San Valentino, Mirko aveva inaspettatamente fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Perla e provare a chiarire la loro attuale situazione. Dopo giornate di confronti e momenti di leggerezza, nel corso del pomeriggio di domenica, il ragazzo ha però improvvisamente lasciato il Tugurio. Ad accorgersi per prima della sua assenza è stata proprio Perla che, andando nel Tugurio per trascorrere un po' di tempo con lui, ha scoperto che ad attenderla non c'era Mirko bensì una busta rossa. Non avendo avuto la possibilità di salutare la concorrente, lui ha deciso di scriverle una lettera.

Perla, dopo aver letto le parole scritte da Mirko, con le lacrime agli occhi, è tornata nel salone della Casa per comunicare a tutti della sua uscita. “Se ne è andato” ha esclamato e, amareggiata per non aver avuto la possibilità di chiarire una volta per tutte la situazione, ha aggiunto: "Stavamo finendo di fare un discorso in piscina. Non l'ho nemmeno abbracciato”.

Pronte a consolare la loro compagna d'avventura Anita, Rosy, Letizia e Greta. Questi giorni di convivenza avranno portato Mirko e a Perla verso nuove consapevolezze?