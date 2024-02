Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è risultata la più votata tra Massimiliano, Grecia e Rosy guadagnandosi così la finale. Il verdetto è arrivato durante la 39esima puntata del reality, andata in onda ieri lunedì 26 febbraio. A comunicarlo durante la diretta è stato Alfonso Signorini. Puntata in cui Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Paolo Masella sono finiti in nomination.

Nomination

Ha iniziato Marco il quale, dal Confessionale, ha votato Simona per delle opinioni poco carine espresse nei suoi riguardi. Rosy si è accodata all'amico e anche lei ha dato il suo voto a Simona, con - più o meno - per le stesse motivazioni. Sergio e Perla hanno nominato Federico per l'atteggiamento irruente avuto durante la settimana, motore di discussioni inutili. Paolo, dal Confessionale, ha scelto Simona per la sua poca partecipazione alla vita della Casa. Federico, invece, ha optato per Massimiliano. Inaspettatamente, Beatrice ha nominato Paolo poiché non si è mai fatto conoscere per quello che è veramente. Anita ha votato decisa Simona mentre Alessio ha preferito indirizzare il suo voto su Federico. Simona, con un lungo discorso, ha spiegato di voler nominare Marco, sempre intento a confabulare. Dal Confessionale, Giuseppe ha ricambiato una vecchia Nomination di Alessio, mentre Grecia, Letizia e Greta hanno votato Simona, che ha così fatto il pieno di nomination. Massimiliano, essendo rimasto male per dei vecchi voti, ha deciso di dare la sua preferenza a Grecia.

L’inquilino meno votato dal pubblico sarà il primo candidato all’eliminazione nella puntata di lunedì 4 marzo insieme ai concorrenti che saranno nominati nella serata di mercoledì 28 febbraio.