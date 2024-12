Cosa è successo sotto le coperte tra Zeudi di Palma ed Emanuele Fiori? Dopo il video diventato virale sui social, si è alzato un vero e proprio polverone e il concorrente è stato accusato di "averle fatto delle avances nel letto, toccandola senza avere il suo consenso”.

Il confronto

Nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 16 dicembre, Zeudi ha voluto chiarire ribadendo che c’è stata una grande incomprensione tra gli inquilini: “Io non mi sono sentita violentata, ma violata”. È accaduto tutto giovedì mattina, quando Emanuele si è infilato sotto le coperte di Zeudi e ha cominciato a farle il solletico. La ragazza si è infastidita e ha trovato il comportamento di Emanuele particolarmente invadente.

Emanuele ha chiesto scusa pubblicamente per il suo gesto: “Volevo solo scherzare e non pensavo di creare tutto questo casino. Se l’ho infastidita a tal punto, non posso fare altro che chiedere scusa”.

Zeudi Di Palma ha accettato le scuse, ma non è riuscita a nascondere il malcontento per il gesto di Emanuele: “Non sei una cattiva persona, ma questo non cancella cosa è successo”.

Alfonso invita, poi, il concorrente a riflettere su quanto accaduto: “Lo spazio di una persona non va mai violato e la sensibilità del singolo deve essere assolutamente rispettata”, ha detto il conduttore del reality show di Canale 5, e al coro si sono unite anche le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.