Greg dirige "L'anatra all'arancia" con Solfrizzi al teatro Quirino di Roma

L'anatra all'arancia è conosciuta in tutto il mondo: come un classico della gastronomia grazie alla sua ricetta sofisticata e sfiziosa al tempo stesso, certamente; ma anche come un classico della commedia letteraria, grazie al film diretto da Luciano Salce e interpretato da Ugo Tognazzi e Monica Vitti, a sua volta tratto dall'opera teatrale firmata dal francese Marc Gilbert Sauvajon e dall'inglese William Douglas Home, ora proposta in scena da Claudio Gregori, in arte 'Greg' nelle vesti di regista, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli nei ruoli dei protagonisti, su cui da domani al 7 gennaio si alzerà il sipario del teatro Quirino di Roma.

La crisi di coppia attraversata dai coniugi, fra gelosie e tradimenti, sembra potersi chiudere 'amichevolmente' o quanto meno 'civilmente' con l'invito ai passare un weekend nella loro villa al mare rivolto dal marito all'amante della moglie, nonché alla disinibita segretaria e sua amante, per mantenere l'equilibrio numerico fra uomini e donne. Ma il piano di questo incontro a quattro, anziché facilitare la ricomposizione di una nuova situazione nata da una separazione consensuale di marito e moglie, rischia di infrangersi nella catena di accuse e ripicche reciproche.

"Si tratta di un classico feuilleton, dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti - si legge nelle note di regia - Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla... La commedia 'L'anatra all'arancia' afferra immediatamente e trascina lo spettatore nel suo vortice, dove tutto è architettato come una partita a scacchi".

(di Enzo Bonaiuto)