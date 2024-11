Sui social l'attrice ha pubblicato una lunga lettera di scuse per il marito Mirko

Guenda Goria chiede scusa pubblicamente al marito Mirko Gancitano. Proprio recentemente l'attrice aveva lanciato delle pesanti accuse verso il marito per non essere stato presente come padre. L'ex concorrente del Grande Fratello aveva confessato pubblicamente di essersi sentita sopraffatta e abbandonata a se stessa proprio dopo la nascita del loro primo figlio, Noah. A distanza di settimane, Guenda è tornata sulla vicenda e con una lunga lettera pubblicata sui social si è mostrata pentita delle pesanti accuse rivolte al marito.

La lettera di scuse

Nel corso di un’intervista al settimanale Diva e Donna, Guenda Goria aveva pronunciato parole piuttosto pungenti nei confronti del marito Mirko: “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”, aveva detto. Oggi, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria fa dietrofront e chiede perdono al papà del piccolo Noah, nato lo scorso 25 luglio: "Qualche tempo fa ho avuto parole polemiche nei tuoi confronti. Ero arrabbiata. Avevo bisogno di un aiuto, mi sentivo stravolta dalla fatica, dalle emozioni, dalla paura che inconsciamente si presentava nella mia vita", ha esordito Guenda Goria nella lunga lettera pubblicata sul suo profilo social.

A corredo di alcuni scatti che ritraggono il papà Mirko insieme al piccolo Noah ha scritto: "Ti ho sentito distante. O almeno così mi sembrava. Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità. La tua delicatezza nell’ entrare in punta di piedi nella vita di Noah, tenendo la tua attenzione si di me. Mi rendevi forte senza farmene accorgere. Affidandoti al mio istinto, seppur tanto imperfetto. Prendevi le misure per diventare padre, con tante paure e ipocondrie. Oggi ti guardo con il nostro cucciolo e ti trovo STRAORDINARIO".

E poi, chiede scusa pubblicamente: "Te lo dico con amore e con onestà. Voglio chiederti scusa per la mia impazienza. Se diventare madre è complesso penso lo sia anche diventare padre. E nessuno ci insegna come fare. Il tuo modo di tenere unita la nostra coppia e la nostra famiglia ti rende speciale e so che Noah sarà molto fortunato ad averti sempre accanto. Ti amo. La tua “rompiscatole” del cuore", conclude così la lettera di scuse.

Tra i commenti sotto al post spunta quello del marito: "Potevi anche non scrivere queste parole, io so e capisco tutto", ha scritto Mirko Gancitano che ha ribadito il forte sentimento che sente nei suoi confronti.