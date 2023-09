Hard Rock Cafe Milan vola a Malpensa

Hard Rock Cafe Milan mette la sua seconda bandierina a Milano, inaugurando un nuovo pop-up store nell’aeroporto di Malpensa, per l’esattezza al Terminal 1, dove ci sono le partenze Schengen. In questo modo, i fan del brand che non hanno avuto modo di visitare lo store di Via Dante 5, nel centro della città, accanto al Duomo, potranno comunque tornare a casa con un iconico e rock 'n' roll souvenir milanese firmato Hard Rock.

Il nuovo shop di Milano Malpensa, inaugurato ad agosto, accoglierà tutti i visitatori e i turisti anche nei prossimi mesi. All'interno del pop-up si possono acquistare tutti i classici item da collezione: dalle magliette ai cappelli, dalle tazze e felpe ai magneti e le spille.

"Siamo lieti di annunciare questa nuova apertura a Milano - commenta Giampiero Pelle, ceo di Hard Rock Cafe - perché significa che il nostro Cafe e Rock Shop, inaugurato nel cuore di Milano lo scorso anno, ha saputo catalizzare l'attenzione e l'interesse di molti turisti. Ora, grazie a questo pop-up store, possono avere la certezza di tornare a casa con il loro souvenir anche se non sono riusciti a farci visita in centro città".