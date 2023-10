"Massimiliano Varrese mi ha rovinato il Grande Fratello? Purtroppo è così. Non tornerei indietro, ho preso la decisione giusta". Heidi Baci, ospite oggi di Verissimo su Canale 5, non rinnega la decisione di lasciare il Grande Fratello dopo la richiesta del padre, nettamente contrario al rapporto tra la figlia e Massimiliano Varrese.

"Mia mamma ha avuto diversi attacchi di panico, è stata un'esperienza forte. Si è resa conto che c'era qualcosa che non andava, io ero in difficoltà. I miei genitori mi hanno visto piangere, non erano abituati a vedermi così. Ho capito l'atteggiamento di mio padre quando è entrato nella Casa, la decisione di uscire è stata mia. Io sono uscita per mia madre, la sua salute è stata la motivazione principale: non potevo rimanere lì, sarebbe stato impensabile", dice Heidi.

"All'inizio ero incuriosita da Massimiliano, aveva quest'aria di uomo serio, saggio. Poi la situazione è peggiorata. Lui dice che eravamo innamorati? Per me è impossibile che succeda in 3 settimane. Io volevo un rapporto civile di convivenza, poi è diventata un'ossessione che io non ho saputo gestire. Non c'era più libertà", prosegue.

"Non volevo respingerlo ancora in modo così forte, dopo una serie di no: ho cercato di addolcire i toni ma non era possibile. Ho cercato di gestire la situazione con tatto ma non ci sono riuscita. Avrei dovuto essere più chiara, alzare muri. Quando sono uscita, in tv ho visto scene che non avevo colto dall'interno della casa. E ho capito molto meglio i sentimenti che hanno provato i miei genitori", conclude.